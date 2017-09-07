Киевский суд назначил Полякову более полумиллиона гривен нового залога

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 7 сентября, взыскал с народного депутата Украины Максима Полякова залог 304 тысяч гривен в государственный бюджет.
Суд также установил ему новый залог в размере 608 тысяч гривен. Как сообщил сегодня журналистам источник в суде, соответствующее решение было принято сегодня на заседании по принципиальной позиции Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
При этом источник пояснил, что решение было принято в связи с тем, что Поляков не выполнил условия судебного решения об избрании ему меры пресечения .
В свою очередь Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подтвердил принятие судом такого решения.
Напомним, ранее САП просил суд увеличить залог Полякову с 304 тысяч гривен до пяти миллионов гривен.
Как сообщал УРА-Информ, суд продлил меру пресечения Полякову в виде залога 304 тысяч гривен до 17 октября.