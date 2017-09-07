22:32 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ подтвердила получение запроса на экстрадицию Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины действительно получила запрос на экстрадицию бывшего губернатора Одесской область Михаила Саакашвили.

ГПУ подтвердила получение запроса на экстрадицию Саакашвили

Запрос был получен в сентябре. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как написала она на своей страничке в Facebook, она подтверждает, что на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили. По ее словам, учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находящиеся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно статьи Уголовно-процессуального Кодекса Украины запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина начала экстрадиционную проверку в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам

заместителя министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова Саакашвили в Грузии он является обвиняемым по четырем делам.


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