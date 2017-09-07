ГПУ подтвердила получение запроса на экстрадицию Саакашвили

Запрос был получен в сентябре. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как написала она на своей страничке в Facebook, она подтверждает, что на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили. По ее словам, учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находящиеся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно статьи Уголовно-процессуального Кодекса Украины запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина начала экстрадиционную проверку в отношении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам

заместителя министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова Саакашвили в Грузии он является обвиняемым по четырем делам.