17:22 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Активисты под Радой заявили про завершение акции

В митинге под украинским парламентом седьмого сентября участвовали автомобилисты.

Активисты под Радой заявили про завершение акции

Люди выступили сегодня за легализацию авто на иностранной регистрации. Организаторы данного митинга под зданием парламента уже сообщили заявили про завершение своей акции. Об этом передает "Громадське".

В данной акции участие приняли автомобилисты, выступающие за легализацию авто на иностранной регистрации. Сопредседатель организации "Авто Евро Сила" А. Чернявский по этому поводу отметил, что руководители приняли решение - что акция эта уже завершена. Напомним, что под Верховной Радой правоохранители пытались разогнать акцию автомобилистов, выступавших за легализацию авто на иностранной регистрации.

Как сообщал УРА-Информ, 30 августа митинг прошел под зданием СБУ.


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