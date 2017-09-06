В Украине может появиться туристическая полиция

По его словам, на базе Одесской области необходимо создать туристическую полицию

"Сейчас мы дорабатываем этот проект на государственном уровне. Планируется запустить его во Львове, Киеве и Одессе", – отметил он.

Так, в период с 1 мая по 15 сентября туристическая полиция будет работать на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реакцию и раскрытие.

Кроме того, данная полиция будет способствовать росту привлекательности этих городов для туристов, увеличению инвестиций в туристическую отрасль.

Напоследок Головин проиллюстрировал потенциальный эффект от запуска проекта примером, когда запуск велопатрулей в курортном районе Одессы Аркадии снизил там преступность на 60%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время в Украине появится новая криминальная разведка. Это будет совсем другая структура - криминальная полиция, где будет усовершенствован подход.