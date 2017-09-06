13:32 06.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске началась встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

В Минске в среду, 6 сентября, началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Минске началась встреча рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Сегодня контактная группа собралась для обсуждения деталей большого обмена заложниками. Формат, который сегодня будет обсуждаться - "87 на 309".

Как сообщает Министерство иностранных дел Белоруссии в Twitter, сейчас в Минске в эти минуты проходит встреча рабочих подгрупп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что на сегодняшних переговорах в Минске участники обсудят обмен пленными.

По его словам, Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, находящихся в плену на Донбассе. Когда именно будет реализован обмен пленными, неизвестно. Тандит также допустил, что указанные цифры могут меняться.


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