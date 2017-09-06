Ураган "Ирма" достиг Карибских островов и движется на Флориду

В среду утром, 6 сентября, он направился во Флориду. Как сообщает Reuters, сегодня утром мощный ураган со скоростью ветра 295 километров в час прошел через остров Барбуда, расположенный к востоку от Пуэрто-Рико. Вместе с тем Национальный ураганный центр Соединенных Штатов Америки в Майами сообщает, что "Ирма", скорее всего достигнет Флориды в субботу.

На данные момент острова Антигуа и Барбуда обесточены, около тысячи человек провели ночь в приютах Антигуа. Вместе с тем в полиции сообщают, что сумма ущерба и количество жертв пока неизвестны. Известно только, что 75-летний мужчина скончался во время подготовки к штурму в центральных горах Пуэрто-Рико, сообщили представители местной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки в среду, 6 сентября, начнут эвакуацию людей из-за приближения урагана " Ирма". Сегодня будут вывезены в безопасное место около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов из базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды.