Террористы за период АТО ни разу не предоставили прямого доступа к заложникам, - Геращенко

Так, террористы Донбасса пока что еще ни разу не предоставили МККК прямой доступ к заложникам. Такое сообщение сделала Ирина Геращенко – представитель нашей страны в гуманитарной подгруппе. По ее словам – Красный Крест так еще ни разу и не получил доступа напрямую к заложникам.

В рамках соглашений получилось передать заложникам посылки и письма от родных. Однако встретиться напрямую так и не вышло – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, у террористов сейчас в заложниках остается 144 человека – в местах проведения АТО на востоке.