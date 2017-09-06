17:50 06.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173144:mysnichenko

Террористы продолжают блокировать вопрос открытия пункта "Золотое", - Геращенко

Контактная группа в н.п. Минск недавно обсудила вопрос открытия контрольного пункта под названием "Золотое".

Террористы продолжают блокировать вопрос открытия пункта

Террористы вот уже полтора года блокируют вопрос открытия контрольного пункта "Золотое" на Луганщине. Такие данные распространила шестого сентября Ирина Геращенко – представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске.

Согласно ее словам – она уже в который раз подняла вопрос относительно срочного открытия пункта контроля "Золотое", потому что именно он сейчас блокируется ОРДЛО. Про это сообщила Геращенко, сообщая про итоги заседания подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске.

Как сообщал УРА-Информ, также Геращенко сообщила, что террористы так с начала АТО и не предоставили доступа к заложникам.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив