Террористы продолжают блокировать вопрос открытия пункта "Золотое", - Геращенко

Террористы вот уже полтора года блокируют вопрос открытия контрольного пункта "Золотое" на Луганщине. Такие данные распространила шестого сентября Ирина Геращенко – представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске.

Согласно ее словам – она уже в который раз подняла вопрос относительно срочного открытия пункта контроля "Золотое", потому что именно он сейчас блокируется ОРДЛО. Про это сообщила Геращенко, сообщая про итоги заседания подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске.

Как сообщал УРА-Информ, также Геращенко сообщила, что террористы так с начала АТО и не предоставили доступа к заложникам.