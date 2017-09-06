Судья перенес рассмотрение дела Януковича по требованию адвоката

Таким образом судья частично удовлетворил требования государственного адвоката. Следующее заседание назначено на два часа дня 21 сентября.

На сегодняшнем заседании государственный адвокат Януковича Максим Герасько заявил ходатайство о переносе слушания дела о госизмене. Он пояснил, что ему предоставили мало времени для ознакомления с материалами уголовного дела в полном объеме.

Он попросил предоставить ему три месяца на ознакомление дела, поскольку, по его словам, десять дней, которыми пытается ограничить его суд мало, добавив, что дело насчитывает около 50 томов. В свою очередь, сторона обвинения назвала ходатайство необоснованным. По мнению прокурора, для ознакомления с материалами дела защите достаточно десяти дней.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что ГПУ сообщила Януковичу и Лавриновичу о подозрении в захвате власти в 2010 году. По мнению прокуратуры, захват власти произошел путем расширения полномочий президента Украины способом, который противоречил Конституции.