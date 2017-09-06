Погода в Украине в среду будет влажной и прохладной

Только на юго-востоке по прежнему будет тепло, однако дневная температура тоже немного снизится В южной и восточной частях страны и в Днепропетровской области осадков не предвидится.

Только в Донецкой и Луганской областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем будет не больше 13-15 теплых градусов.

На западе Украины в среду дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 7-13 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут от 12 до 18 теплых градусов.

На севере страны возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем будет от 11 до 18 градусов со знаком плюс.

В центре Украины также пройдет небольшой дождь. Сухо будет только в Днепропетровской области. Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 14-22 градусов.

На востоке страны в среду днем местами кратковременный дождь, гроза. Сухо будет только в Харьковской области. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 градусов. Днем будет тепло до 20-25 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 10-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

В Крыму 6 сентября также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 11-16 градусов со знаком плюс. Днем будет от 20 до 25 теплых градусов.