Обстрелы в зоне АТО продолжаются, потерь среди наших военных нет

За прошедшие сутки противник 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. К счастью, потерь среди наших военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, 20 обстрелов и общего количество характеризуются как не прицельные. Вместе с тем по данным штаба за минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение.

В конце суток вторника, 5 сентября, незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направления. В частности, начиная с шести часов вечера и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного.

Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал украинские позиции возле Старогнатовки, а также из стрелкового оружия - возле Гнутово и Широкино.

На Донецком направлении наиболее неспокойно в конце суток было в районе Зайцево - за вечер и ночь боевики пять раз обстреливали наши опорные пункты из стрелкового оружия, а из крупнокалиберных пулеметов - силы АТО на окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске в среду, 6 сентября, обсудит детали большого обмена заложниками по формуле "на 87 на 309".