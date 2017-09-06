На Украину надвигаются сразу три штамма гриппа, один из них - подвид "свиного"

По данным Министерства здравоохранения в Украине ожидается грипп "Гонконг", "Брисбен" и новый для Украины штамм "Мичиган". В прошлом году грипп типа А (H1N1), к которому принадлежит и штамм "Мичиган", циркулировал на очень низком уровне. Однако, несмотря на "неагрессивность" штамма, медики считают, что в этом году эпидемии гриппа уже не избежать.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что наблюдения за гриппом дают все основания прогнозировать рост численности заболевших до 14%, поскольку в стране слабый иммунитет к заболеванию у здоровых лиц, а также низкий процент охвата вакцинацией населения на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в Украине. При этом чиновники заверили, что вирус "Мичиган" является подвидом "свиного" гриппа и он имеет схожие с ним признаки заболевания.

Его инкубационный период составляет 4-7 дней. Грипп "Мичиган" отличается тяжелым течением с большой вероятностью возникновения осложнений, - отметил Поворозник, добавив, что у больных наблюдается повышение температуры до 38,7-40 градусов, которая остается высокой в течение трех и более суток.

Также у больных может наблюдаться головная боль, ломота или боль в суставах, мышцах, сонливость, слабость, отказ от еды, кашель без отхождения мокроты, обильное выделение пота, сухость слизистых оболочек рта, носа, носоглотки. Прогрессируя грипп может оставлять осложнения из-за развития пневмонии (первичной, вторичной или смешанной), серозного менингита, энцефалита.

При заражении вирусом гриппа "Мичиган" осложнения развиваются достаточно быстро и протекают сложно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 года в Украину пришел вирус гриппа под названием " Гонконг". Об этом в рамках брифинга сообщила завотделом респираторных и иных вирусных инфекций Института инфекционных заболеваний им. Громашевского.