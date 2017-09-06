На Ровенщине массово отравились дети

Отравление детей было зафиксировано в селе Заречное Ровенской области. Выяснилось, что девять детей ели обед в школьной столовой и в итоге у них было диагностировано отравление. Эти данные распространили в местном управлении Госпродпотребслужбы.

Выяснилось, что в селе Заречное была вспышка кишечной инфекции. На пятое сентября зафиксировано сразу девять пострадавших школьников. Их вскоре доставили в инфекционное отделение больницы. Состояние всех детей оценено как средней тяжести. Сейчас по факту проводятся исследования, принимают меры по устранению кишечной инфекции.

Как сообщал УРА-Информ, на Ивано-Франковщине с отравлением были госпитализированы 13 человек.