06:00 06.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине массово отравились дети

На Ровенщине сразу девять детей отравились в школьной столовой.

На Ровенщине массово отравились дети

Отравление детей было зафиксировано в селе Заречное Ровенской области. Выяснилось, что девять детей ели обед в школьной столовой и в итоге у них было диагностировано отравление. Эти данные распространили в местном управлении Госпродпотребслужбы.

Выяснилось, что в селе Заречное была вспышка кишечной инфекции. На пятое сентября зафиксировано сразу девять пострадавших школьников. Их вскоре доставили в инфекционное отделение больницы. Состояние всех детей оценено как средней тяжести. Сейчас по факту проводятся исследования, принимают меры по устранению кишечной инфекции.

Как сообщал УРА-Информ, на Ивано-Франковщине с отравлением были госпитализированы 13 человек.


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