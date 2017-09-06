Минздрав не советует применять лекарства российского производства

А особенно - иммунобиологические. Такие данные распространили в пресс-службе Минздрава. Согласно данным – данные лекарства в Украине не зарегистрированы, сертификата не имеют, то есть их ввозят незаконно, и нет никаких гарантий.

В ведомстве при этом также отметили, что Минздрав располагает сейчас достаточным количеством иммуноглобулина производства Европы. Данное лекарство нужно для лечения столбняка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минздрав решил расширить перечень препаратов согласно программе Доступные лекарства. Про это ранее сообщал П. Розенко – вице-премьер.