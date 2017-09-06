23:28 06.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд открыл дело о запрете "Партии регионов"

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете деятельности в Украине "Партии регионов".

Киевский суд открыл дело о запрете

Иск подала общественной организации к Министерству юстиции. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, истец просит признать противоправным бездействие министерства, указанному в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов".

В связи с чем истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию партии. Судебное заседание по данному производству назначено на 6 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в среду, 6 сентября, перенес рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 21 сентября 2017 года.


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