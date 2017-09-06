Киевский суд арестовал счета сына Азарова в швейцарских банках

Аресты наложены на счета в нескольких швейцарских банках. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Департамента специальный расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Как сказано в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, арест наложен на десять счетов в банках "Bank Julius Ваr", "Coutts&Co AG" и "Banque Internationale a Luxemburg SA.", а также на остаток средств на указанных счетах. Общая сумма составляет 0,6 миллионов швейцарских франков. Аресты также наложены на расходные операции по этим счетам.

В мотивировочной части решения, в частности, сказано, что Алексей Азаров, будучи народным депутатом, получил из неустановленных источников значительные суммы денег. В период с 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года он, будучи должностным лицом получил из неустановленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере семи миллионов 700 тысяч евро, 600 тысяч швейцарских франков, 500 тысяч долларов, которые им размещены в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, Итальянской республики и княжества Лихтенштейн. При этом бывший депутат получив доход, скрыл свои истинные доходы и их происхождение, в течение 2012-2014 годов и как народный депутат задекларировал свой совокупный доход в размере лишь 19 654 057 гривен, - говорится в решении суда.

Напомним, Алексей Азаров находится в розыске с 2015 года.

Как сообщал УРА-Информ, 23 января 2015 года ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Незаконное обогащение.