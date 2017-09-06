Google запускает в Украине сервис поиска авиабилетов

Таким образом - Google на данный момент внедряет в Украине сервис под названием "Google Авиабилеты". Благодаря данному сервису можно будет искать, а также заказывать авиабилеты. Про это говорится в пресс-релизе компании.

Сказано, что данный сервис дает возможность отслеживать стоимость билетов на рейс - система сообщит по изменения цены в Google-ассистенте либо же по электронной почте. Более того, также сервис может посоветовать альтернативные аэропорты либо же время для поездки по выбранному маршруту.

Как сообщал УРА-Информ, на авиашоу в Британии лучший пилотаж показали украинские летчики.