15:27 06.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173133:mysnichenko

Google запускает в Украине сервис поиска авиабилетов

Сервис дает возможность следить за стоимостью авиабилетов на необходимый рейс.

Google запускает в Украине сервис поиска авиабилетов

Таким образом - Google на данный момент внедряет в Украине сервис под названием "Google Авиабилеты". Благодаря данному сервису можно будет искать, а также заказывать авиабилеты. Про это говорится в пресс-релизе компании.

Сказано, что данный сервис дает возможность отслеживать стоимость билетов на рейс - система сообщит по изменения цены в Google-ассистенте либо же по электронной почте. Более того, также сервис может посоветовать альтернативные аэропорты либо же время для поездки по выбранному маршруту.

Как сообщал УРА-Информ, на авиашоу в Британии лучший пилотаж показали украинские летчики.


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