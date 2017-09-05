14:17 05.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержаны четверо "телефонных террористов"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией взяли под стражу несколько мужчин, которые совершали анонимные звонки с сообщениями о минировании.
 

Задержаны четверо

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Одесским правоохранителям удалось арестовать преступника, сообщившего о "ложном" минировании вокзала и аэропорта. Ним оказался житель Кропивницкого.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

В Днепре был пойман "минер", сообщивший о фейковом минировании в одесском аэропорту. Уже в области был зафиксирован случай "минирования" одного их жилых помещений.

В городе Николаеве службы безопасности взяли под стражу террориста, который дал ложную информацию о наличии в одном из авто взрывного вещества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в отношении гражданина Молдовы, который "заминировал" столичный Центральный железнодорожный вокзал составлен обвинительный акт и направлен в суд. 


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