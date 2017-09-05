За лето в зоне АТО погибло 55 украинских силовиков

Так, в течение трех последних месяцев в местах. Где сейчас проводится АТО на Донбассе, была замечена гибель 55-ти украинских защитников. Также еще 269 из защитников были за лето ранены и травмированы. Такие данные распространили в аналитическом центре безопасности.

Известно, что наиболее серьезные потери силовики АТО летом понесли на востоке именно в июне – было 23 погибших, а также 111 раненых. В течение июля погибло 22 силовика, а в августе десять.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО террористы все так же нарушают режим тишины.