Вадим Рабинович об акции: "Мы будем стоять за то, чтобы Гонтареву посадили в тюрьму!"

"Если пытаться выводить нашу экономику на рыночные рельсы, принимать нормальные законы, мы все равно упремся в нашу всеукраинскую финансовую систему, которой управляют Гонтарева и ее подельница Рожкова. На них открыты с десяток уголовных дел, но они почему-то неприкасаемые в нашей стране. Положительные изменения в экономике страны должны начаться с Нацбанка, куда должны прийти нормальные люди, а не мошенники, которые обескровили нашу систему, похитили миллиарды и сидят спокойно за границей, да еще и называют себя реформаторами!" — заявил Рабинович

Как сообщил политик, у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) есть все необходимые доказательства преступной деятельности Рожковой.

"В НАБУ даже есть уже есть все необходимые "пленки" (записи разговоров, — ред.), на которых вся страна слышит, как Рожкова требует у российских банков: "мне два миллиончика!" или "мне нужно пять миллиончиков!", а потом произносит это знаменитое "вау!", когда ей на счет падают денежки... Это же народные денежки, это бизнес на крови и несчастьях!.. И это почему-то у нас не считается преступлением!» — возмутился лидер партии "За життя".

По его словам, партия "За життя" планирует в самое ближайшее время начать бессрочную акцию протеста с целью отставки и привлечения к ответственности Гонтаревой и Рожковой.

"В самое ближайшее время на партийном собрании мы будем решать вопрос о подготовке партии "За життя" к началу бессрочной акции у Нацбанка и у здания правительства, которая не закончится до тех пор, пока "отдыхающему" председателю правления НБУ не найдут достойную замену, а Гонтарева и Рожкова не пойдут в тюрьму за обрушение национальной валюты. Все должно быть по закону — необходимо уголовное дело и расследование", — подчеркнул народный депутат.

Он также призвал все областные организации партии "За життя" присоединиться к акции в столице.

"Сегодня никаких подвижек с решением вопроса о работе Нацбанка нет. Наша акция "Гонтареву и Рожкову — геть!", подчеркиваю, будет бессрочной, и мы будем стоять там, пока не добьемся решения по Гонтаревой. Призываю все наши областные организации присоединиться к акции в Киеве. Мы будем стоять за наши права. Мы не будем делать революцию, но будем давить на них, пока они не поймут, что народ их ненавидит, что за преступления надо отвечать по закону, тем более, преступления в такое тяжелое для страны время! Без этого шага все разговоры о борьбе с коррупцией — пустые слова!" — резюмировал Вадим Рабинович.