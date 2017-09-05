В Украине непогода оставила без света 70 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по по чрезвычайным ситуациям, вчера в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач. В результате в Полтавской области без света остались 30 населенных пунктов.

Еще 22 села обесточены в Сумской области, десять в - Черкасской, семь - в Львовской и один населенный пункт - в Кировоградской области.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов уже привлечены

Аварийные бригады облэнерго сегодня с утра приступили к восстановлению электроснабжение во всех названных пунктах.

Напомним, в понедельник в результате осложнения погодной ситуации были обесточены 167 населенных пунктов в четырех областях.

Как сообщал УРА-Информ, на территории Киевской области до конца суток возможно резкое ухудшени погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в понедельник, 4 сентября. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, до конца суток также в западных областях ожидаются грозы, местами град.