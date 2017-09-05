В плену у боевиков все еще остаются 144 заложника, - Ирина Геращенко

На данный момент украинской стороне известно о месте пребывания 87. Вместе с тем боевики подтверждают только 71.

Об этом во вторник, 5 сентября, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, последний год основной темой всех заседаний гуманитарной подгруппы было освобождение заложников. Украина давно готова к широким компромиссам в вопросах освобождения заложников, однако, к сожалению, за это время, как мы видим, количество тех, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях только увеличилось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко говорила о том, что в плену у боевиков так называемых "Луганской и Донецкой народных республик" в заложниках находится 71 украинец.