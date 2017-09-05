В Никополе мужчина разукрасил памятник героям АТО

Правоохранители вскоре сумели установить и привлечь к ответственности местного жителя, который разрисовал памятник под названием "Защитникам Украины". Такие данные распространили в ГУНП Днепропетровской области. Оказалось, что в социальной сети мужчина выложил фото памятника, который разрисовал.

Вскоре личность хулигана была установлена правоохранителями. Это – 31-летний местный житель, женатый, однако неработающий. За совершенное человек будет привлечен к ответственности по статье 173.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в августе 2017-го активистка залезла на постамент снесенного памятника Ленина.