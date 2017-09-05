12:32 05.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В августе Украина депортировала 1,5 тысячи граждан

Украина в течение августа 2017-го года депортировала примерно 1,5 тыс. человек. 

В августе Украина депортировала 1,5 тысячи граждан

Эти данные при помощи социальной сети Facebook недавно распространил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий страны, а также по вопросам внутренне перемещенных украинских граждан - Георгий Тука. Согласно его словам – в течение прошлого месяца наша страна депортировала примерно полторы тысячи граждан.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент к депортации готовят брата Саакашвили – Давида. Про это уже рассказал бывший президент Грузии. Выяснилось также, что Давида недавно просто вытащили из авто и увезли в неизвестном направлении.


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