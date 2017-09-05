Ураган "Ирма" усилился до четвертой категории

По состоянию на утро вторника, 5 сентября, он усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале. Как сообщил Национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов, скорость ветра внутри урагана уже достигает 130 миль в час или 209 километров в час.

При этом синоптики предупреждают, что впоследствии ураган может затронуть остров Пуэрто-Рико, Антигуа и Барбуду, территорию Великобритании Ангилью, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Гваделупу и Сен-Мартен.

Напомним, в Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за урагана "Ирма".

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 5 сентября, количество жертв урагана " Харви", которых пронесся над Соединенными Штатами Америки, достигло 60 человек. При этом в новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий.