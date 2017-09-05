Украинцев предупредили о подъеме уровня воды в реках

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, пятого сентября на участке Тисы Хуст - Вилок существенно поднимется уровень воды. При этом на участке Днестра Галич-Залещики ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,2-1,3 м.

Также в течение 5-7 сентября на реках бассейна Западного Буга ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 0,8 м над уровнями на 8 часов.

Кроме того, в первой половине дня седьмого сентября на Днестре возле м. Залищики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 310 - 350 см над нулем поста. Вместе с тем максимальный расход воды прогнозируется в пределах 200 - 300 м3/с.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", уровней воды в реках Украины после ливней может подняться. Так, на реках бассейна Днестра, в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей, в следующие два дня ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 метров.