Украинские чиновники в очередной раз "погорели" на взятке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за последние несколько дней было изъято взяток на сумму более чем в 70 тыс гривен и 10 тыс долларов.
Об этом генпрокурор ннаписал на своей странице в Facebook.
Сообщается, что его ведомство установило специальный счетчик, который учитывает количество коррупционных дел и суммы изъятых взяток.
Сам Луценко пребывал с рабочим визитом в Николаеве, где в коррупции на сумму в семь тыс долларов уличили председателя Гороховского РГА, председателя районного совета и начальника отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области.
На всех троих правоохранительные службы завели уголовное дело.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Луценко анонсировал новые представления на депутатов-взяточников.