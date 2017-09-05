14:34 05.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские чиновники в очередной раз "погорели" на взятке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за последние несколько дней было изъято взяток на сумму более чем в 70 тыс гривен и 10 тыс долларов.

Украинские чиновники в очередной раз

Об этом генпрокурор ннаписал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что его ведомство установило специальный счетчик, который учитывает количество коррупционных дел и суммы изъятых взяток.

Сам Луценко пребывал с рабочим визитом в Николаеве, где в коррупции на сумму в семь тыс долларов уличили председателя Гороховского РГА, председателя районного совета и начальника отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области.

На всех троих правоохранительные службы завели уголовное дело.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Луценко анонсировал новые представления на депутатов-взяточников.


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