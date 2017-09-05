Ситуация в зоне АТО обостряется, боевики увеличивают количество обстрелов

За прошедшие сутки понедельник, 4 сентября, зафиксировано 36 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. При этом 18 из них характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции. Согласно сообщению, в конце прошедших суток русско-оккупационные группировки несколько активизировались. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы. Вместе с тем основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики четыре раза открывали огонь в районе Зайцевого, дважды - неподалеку Песков. А гранатометы преступники применяли в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении после шести часов вечера боевики продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам у Талаковки НВФ трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце прошлых суток воскресенье, 3 сентября, российские наемные войска усилили активные обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты.