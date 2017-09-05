Пуэрто-Рико ввела режим ЧС из-за урагана "Ирма"

Острова Пуэрто-Рико готовятся к нашествию тропического урагана "Ирма".
Об этом передает телеканал Fox news. Согласно материалам канала, губернатор островов уже отдал указание всем службам провести обучения об эвакуации в случае появления урагана.
Власти потратили более 65 млн долларов на покупку продуктов питания и питьвой воды, подготовили 456 убежищ для размещения 62 тыс человек. Всем пострадавшим от стихии губернатор обещает оказать моментально возможную помощь.
Электротехники проводят ревизии всех линий передач с целью обреза громоздких деревьев, которые могут повредить ЛЭП.
Синоптики прогнозируют приближение урагана во вторник вечером со стороны западной части Карибского моря. Стихия застанет и североамериканский континент ближе к пятнице. Отмечается, что ураган может стать мощнейшим катаклизмом за последние 20 лет в Пуэрто-Рико.
Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию на утро вторника, 5 сентября, ураган " Ирма" усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале. Как сообщил Национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов, скорость ветра внутри урагана уже достигает 130 миль в час или 209 километров в час.