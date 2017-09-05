Пуэрто-Рико ввела режим ЧС из-за урагана "Ирма"

Об этом передает телеканал Fox news. Согласно материалам канала, губернатор островов уже отдал указание всем службам провести обучения об эвакуации в случае появления урагана.

Власти потратили более 65 млн долларов на покупку продуктов питания и питьвой воды, подготовили 456 убежищ для размещения 62 тыс человек. Всем пострадавшим от стихии губернатор обещает оказать моментально возможную помощь.

Электротехники проводят ревизии всех линий передач с целью обреза громоздких деревьев, которые могут повредить ЛЭП.

Синоптики прогнозируют приближение урагана во вторник вечером со стороны западной части Карибского моря. Стихия застанет и североамериканский континент ближе к пятнице. Отмечается, что ураган может стать мощнейшим катаклизмом за последние 20 лет в Пуэрто-Рико.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию на утро вторника, 5 сентября, ураган " Ирма" усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале. Как сообщил Национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов, скорость ветра внутри урагана уже достигает 130 миль в час или 209 километров в час.