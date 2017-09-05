00:30 05.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура подала апелляцию решение суда по сыну Шуфрича

Прокуратура города Киева в понедельник, 4 сентября, подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда, который постановил взять сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на поруки его же отца.

Прокуратура подала апелляцию решение суда по сыну Шуфрича

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвинение подало апелляционную жалобу на решение, согласно которому Нестор Шуфрич-младший вышел на свободу. Напомним, сын Шуфрича за рулем Bentley на пешеходном переходе сбил мужчину.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа примерно в 22:29 возле дома № 117 по улице Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы предплечья и голени.

Как сообщал УРА-Информ,  Шевченковский районный суд города Киева в среду, 31 августа, избрал Нестору Шуфричу- младшему меру пресечения. Суд принял решение отпустить его под личное поручительство отца. Вместе с тем прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Сейчас полиция ищет свидетелей наезда сына Шуфрича на пешехода.


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