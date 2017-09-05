Прокуратура подала апелляцию решение суда по сыну Шуфрича

Прокуратура города Киева в понедельник, 4 сентября, подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда, который постановил взять сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на поруки его же отца.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвинение подало апелляционную жалобу на решение, согласно которому Нестор Шуфрич-младший вышел на свободу. Напомним, сын Шуфрича за рулем Bentley на пешеходном переходе сбил мужчину.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа примерно в 22:29 возле дома № 117 по улице Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы предплечья и голени.
Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева в среду, 31 августа, избрал Нестору Шуфричу- младшему меру пресечения. Суд принял решение отпустить его под личное поручительство отца. Вместе с тем прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.
Сейчас полиция ищет свидетелей наезда сына Шуфрича на пешехода.