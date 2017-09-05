Одесский аэропорт увидит новый пассажирский терминал

Об этом передает "РБК-Украина",

Согласно словам Липовенко, открытие нового терминала станет знаковым событием не только для аэропорта, а и для города. Новый блок был построен за средства инвесторов, в отличии от Киева, Львова и Харькова.

Терминал оборудован новейшими средствами и технологиями, которые отвечают европейским и мировым стандартам.

Липовенко отметил, что Одесса является не только уникальным мировым культурно-историческим центром, но и обеспечивает весомую роль в торговом сальдо Украины, так как основные морские поставки идут именно через их воды.

Президент Ассоциации убежден, что в ближайшее время будет построена еще одна полоса для самолетов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что украинское Мининфраструктуры хочет уже в 2017-ом году провести ремонт одной из полос аэропорта Одессы.