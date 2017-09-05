04:00 05.09.2017 | Общество | Новости
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Обозленный кот стал объектом для мемов в Сети - ФОТО

В глобальной паутине появился снимок сердитого кота, сделанным Скоттом Олсоном. В часности, на фото запечатлено очень раздосадованное животное, дом которого ушел под воду в связи с наводнением в Хьюстоне.

Обозленный кот стал объектом для мемов в Сети - ФОТО

Об этом передает The Mashable.

Отметим, что фотография получилась настолько красноречива, что стала поводом для иронических шуток интернет-пользователей.

Однако несмотря на это, животное впоследствии смогло благополучно выплыть из воды и достичь безопасного места.

"Обозленный кот показал, как стать триумфатором на фоне напасти", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти американского штата Техас оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 миллиардов долларов США. Эта сумма превысила потери в результате мощных ураганов "Катрина" 2005 года и "Сэнди" 2012-го вместе взятых. 


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