Обозленный кот стал объектом для мемов в Сети - ФОТО

В глобальной паутине появился снимок сердитого кота, сделанным Скоттом Олсоном. В часности, на фото запечатлено очень раздосадованное животное, дом которого ушел под воду в связи с наводнением в Хьюстоне.
Об этом передает The Mashable.
Отметим, что фотография получилась настолько красноречива, что стала поводом для иронических шуток интернет-пользователей.
Однако несмотря на это, животное впоследствии смогло благополучно выплыть из воды и достичь безопасного места.
"Обозленный кот показал, как стать триумфатором на фоне напасти", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти американского штата Техас оценил убытки от урагана "Харви" в сумму от 150 до 180 миллиардов долларов США. Эта сумма превысила потери в результате мощных ураганов "Катрина" 2005 года и "Сэнди" 2012-го вместе взятых.