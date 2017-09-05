На АЗС Черкасчины незаконно торговали алкоголем и топливом

Такие данные распространили в пресс-центре налоговой полиции в Черкасской области. В процессе проведения операции под названием "Акциз-2017" выяснилось, что одно из предприятий на автозаправке, которая находится в одном из сел области, хранит и продает алкоголь и горюче-смазочные материалы без получения разрешительных документов – говорится в сообщении.

По итогам проведенных мероприятий изъяли примерно 23,6 тонны бензина и 55 литров алкоголя. Стоимость изъятого – около 550 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине автомобиль врезался в АЗС.