Международная группа выполнит наблюдательный полет над Украиной

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, группа в составе 15 человек - девять от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании уже прибыла в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

По информации ведомства, военные должны выполнить полет на Украиной для развития открытости и транспарентности. Кроме того, материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции.

"Наблюдательная миссия будет работать в Украине до восьмого сентября", - говорится в сообщении.

При этом наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями.

Также этот полет произойдет по Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за период январь-июнь 2017 года украинские авиакомпании перевезли на 40% больше пассажиров, чем за такой же период прошлого года.