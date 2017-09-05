Количество жертв урагана "Харви" достигло 60 человек

При этом в новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий. Как сообщает Asssociated Press, ссылаясь на данные местных властей, во Флориде был объявлен режим чрезвычайного положения.

Накануне губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана штату потребуется от 150 до 180 миллиардов долларов.

Напомним, в американском штате Техас в результате урагана " Харви" на химическом заводе Arkema в округе Кросби, где ранее произошли два взрыва, возник пожар. Пожар произошел из-за возгорания двух контейнеров с органическими пероксидами. Есть еще шесть таких контейнеров, которые также могут вспыхнуть.

Как сообщал УРА-Информ, взрывы на Arkema SA в Техасе, который затопило в результате урагана "Харви", прогремели 31 августа 2017 года. Из-за взрывов пострадал помощник шерифа округа Харрис, его госпитализировали.