Гриневич уверена в принятии образовательной реформы

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что ее законопроект будет принят в первом чтении благодаря компромиссу, принятому в профильных комитетах Верховной Рады.
Об этом передает УНН.
По словам министра, реформа образовательной системы разрабатывалась на протяжении трех лет, было принято множество поправок и учтено мнение и замечания экспертов.
Гриневич уверена, что в этом вопросе фракции будут голосовать за законопроект воедино, а его принятие позволит запустить реформу системы образования в Украине в соответствии с современными требованиями.
В документе, отмечает министр, сохранится право на бесплатное обучение детям школьного возраста младших и страших классов за счет финансирования из бюджета.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.