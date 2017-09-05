Гриневич уверена в принятии образовательной реформы

Об этом передает УНН.

По словам министра, реформа образовательной системы разрабатывалась на протяжении трех лет, было принято множество поправок и учтено мнение и замечания экспертов.

Гриневич уверена, что в этом вопросе фракции будут голосовать за законопроект воедино, а его принятие позволит запустить реформу системы образования в Украине в соответствии с современными требованиями.

В документе, отмечает министр, сохранится право на бесплатное обучение детям школьного возраста младших и страших классов за счет финансирования из бюджета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.