Глава НКРЭКУ Вовк заявляет о давлении Коломойского на Комиссию Искать причины атак на Национальную комиссию, которая регулирует рынок электроэнергетики и коммунальных услуг относительно формулы ценообразования на электроэнергию, известную как "Роттердам+", стоит среди владельцев ферросплавных заводов. Об этом в интервью "Новому времени" заявил глава Комиссии Дмитрий Вовк. "Искать причины атак на комиссию стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов, а именно крупный бизнес с коротким горизонтом желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп" и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя. В СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м предпринимали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - рассказал Дмитрий Вовк.



Он также подчеркнул, что тарифы на электроэнергию для населения выросли не "из-за введения прозрачного и логичного подхода определения оптовых цен на электроэнергию".



"Тарифы для населения были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не связаны с методикой определения оптовых цен2, - отметил глава Нацкомисии.



Напомним, в 2012 году правительство Николая Азарова подписывало с ферросплавными предприятиями, контролируемыми Коломойским, меморандум о взаимопонимании, согласно которому эти заводы получали льготные цены на электроэнергию. Действие меморандума продлевалось до 2014 года.



По подсчетам экспертов, начиная с 2016 года, когда была введена новая методика расчёта ОРЦ (Роттердам+), ферросплавный бизнес Коломойского потерял на разнице между старыми и новыми тарифами на электроэнергию для промышленных предприятий свыше 1 млрд грн. Источник: biz.nv.ua

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