Чех пытался вывезти с Украины 110 кг ценной породы

Согласно информации ведомства, 51-летний гражданин Чехии через "зеленый коридор" пытался вывезти ценные камни.

Пограничники при осмотре личных вещей владельца автомобиля обнаружили разного вида камни. На вопрос откуда мужчина взял эти камни он не дал конкретной информации.

Все изъятые минералы сотрудники ГФС передали для экспертизы и оценки.

На данный момент мужчина находятся на вышеуказанном пункте пропуска. Украинские власти уже связались с чешским консульством в Украине.

Отметим, что подобная контрабанда широко распространена на западном пограничье Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Брянской таможенники не допустили вывоза из Украины крупной партии янтаря.