Заказчик убийства Вороненкова находится в России, - Луценко

Он имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал на пресс-конференции в Николаеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, информацию прокуратура получила еще два месяца назад. Она привела следователей к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Однако сам заказчик находится на территории Российской Федерации, - пояснил Луценкуо, добавив, что исполнителями убийства, в основном, были граждане Украины.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова почти завершено.

Как сообщал УРА-Информ, Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.