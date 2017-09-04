21:32 04.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172974:Polishuk

Заказчик убийства Вороненкова находится в России, - Луценко

В настоящее время заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России.

Заказчик убийства Вороненкова находится в России, - Луценко

Он имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал на пресс-конференции в Николаеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, информацию прокуратура получила еще два месяца назад. Она привела следователей к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Однако сам заказчик находится на территории Российской Федерации, - пояснил Луценкуо, добавив, что исполнителями убийства, в основном, были граждане Украины.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова почти завершено.

Как сообщал УРА-Информ, Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив