02:00 04.09.2017 | Общество | Новости
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Возле румынского берега задержали судно с мигрантами

Возле румынского берега в Черном море в воскресенье, 3 сентября, задержали рыболовное судно.

Возле румынского берега задержали судно с мигрантами

На его борту находились 87 человек. При этом среди мигрантов было 23 ребенка.

Как сообщает пресс-служба береговой охраны Румынии, пограничные полицейские береговой охраны заметили судно еще около семи часов утра.

В Черном море был замечен подозрительный траулер примерно в 14 милях от порта Мидия, за пределами территориальных вод, направлявшийся к берегу Румынии.

При этом судно не ответило на сигналы пограничной полиции и не остановилось для проведения специфических проверок, продолжая путь к румынскому берегу. В сопровождении катеров береговой охраны оно остановилось возле берега недалеко от порта Мидия. По данным пресс-службы, на борту судна находилось 48 мужчин, 16 женщин и 23 ребенка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии в реке Шингу, приток Амазонки, в среду, 23 августа, затонуло судно. На его борту находились 70 пассажиров. В результате инцидента погибли не менее семи человек. При этом десятки считаются пропавшими без вести.


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