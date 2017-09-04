В Украине из-за непогоды без света остались 167 населенных пунктов

Из-за сильных дождей и ветра сработала система защиты линий электропередач. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в воскресенье вечером дождь, гроза и порывы ветра оставили без света 167 населенных пунктов в четырех областях.

Так, по данным ГосЧС, во Львовской области без света остались 73 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 51, Тернопольской - 37 и Черновицкой - шесть населенных пунктов.

Сейчас над восстановлением электроснабжения населенных пунктов работают аварийные бригады облэнерго, - заверили в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центр Ивано-Франковска оказался под водой. Улицы города затоплены после сильного ливня, который прошел поздно вечером в воскресенье, 3 сентября. Как сообщает местные жители в социальных сетях, из-за непогоды движение в городе парализовано на улицах Чорновила, Сечевых стрельцов и Строителей.