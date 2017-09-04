В Украине 7,2 миллиона взрослых курят ежедневно

Однако ежедневно в Украине 7,2 миллиона граждан продолжают курить – сообщил в рамках пресс-конференции специалист из Управления здоровья украинского Минздрава. Согласно его словам – если сравнивать с показателем 2010-го года – то в 2017-ом доля граждан, курящих каждый день, снизилась на 20 процентов.

Серьезные изменения произошли именно среди мужчин – в сторону уменьшения курения, однако среди женщин таких изменений не происходило.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине мужчина совершил убийство своей начальницы за то, что та не давала разрешения на курение в цеху.