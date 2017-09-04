09:45 04.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве подожгли склад

Сегодня Киеве в Дарницком районе загорелся склад для обработки древесины. Об этом передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

В Киеве подожгли склад

Согласно информации ведомства, ночью в Дарницком районе столицы произошло возгорание складского помещения. Спасателем в течении часа удалось ликвидировать пожар.

На месте пожарища работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 53 человека личного состава пожарных служб.

Пожар удалось локализировать. Сгорело всего 500 кв. м и два помещения склада.

Правоохранители уточняют причины возгорания. Рассматриваются варианты со специальным поджегом и неполадками в работе электрической сети.

ГСЧС сообщает об отсутствии потерь среди сотрудников склада. Потерпевших нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в здании станции технического обслуживания по ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 44, в Печерском районе столицы произошло сильное возгорание.


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