В Карпатах ночью выпал снег - ВИДЕО

Мокрый снег этой ночью наблюдали жители села Микуличин Ивано-Франковской области. Как сообщают местные жители в социальной сети, дождь с мокрым снегом продолжался более получаса.

Накануне тут прошла и сильная гроза со шквалистым ветром и градом. В результате все дороги в селе оказались засыпаны первым в этом сезоне снегом.

Напомним, накануне из-за ухудшения погодных условий были обесточены 167 населенных пунктов в четырех областях Украины. В частности, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, Ивано-Франковской – 51, Тернопольской – 37 и Черновицкой – шесть.

Как сообщал УРА-Информ, центр Ивано-Франковска оказался под водой. Улицы города затоплены после сильного ливня, который прошел поздно вечером в воскресенье, 3 сентября. Как сообщает местные жители в социальных сетях, из-за непогоды движение в городе парализовано на улицах Черновола, Сечевых Стрельцов, улице Строителей.