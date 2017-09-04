В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 390 миллионов гривен

Недавно выявленный конвертцентр имел оборот примерно в 390 миллионов гривен. Эти данные при помощи Facebook распространил первый замглавы Госфискальной службы Сергей Билан.

Согласно его словам – в процессе расследования производства, которое было открыто по целому ряду статей, установлена группа граждан, оказывавшим предприятиям реального экономического сектора Киевской, а также Запорожской, Днепропетровской и еще пары областей незаконные услуги по созданию искусственного налогового кредита и перевода в наличные безналичных средств.

Как сообщал УРА-Информ, в июне конвертцентр был разоблачен на Николаевщине.