13:39 04.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172942:mysnichenko

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 390 миллионов гривен

В н.п. Днепр работники налоговой милиции вместе с работниками прокуратуры Запорожской области сумели выявить конвертационный центр.

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 390 миллионов гривен

Недавно выявленный конвертцентр имел оборот примерно в 390 миллионов гривен. Эти данные при помощи Facebook распространил первый замглавы Госфискальной службы Сергей Билан.

Согласно его словам – в процессе расследования производства, которое было открыто по целому ряду статей, установлена группа граждан, оказывавшим предприятиям реального экономического сектора Киевской, а также Запорожской, Днепропетровской и еще пары областей незаконные услуги по созданию искусственного налогового кредита и перевода в наличные безналичных средств.

Как сообщал УРА-Информ, в июне конвертцентр был разоблачен на Николаевщине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив