Уровней воды в реках Украины после ливней может подняться - ГосЧС

Такая же ситуация может сохранится и во вторник. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данным украинских синоптиков, на реках бассейна Днестра, в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей, в следующие два дня ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 метров.

Также 4 сентября на реках Закарпатской области продолжится повышение уровня воды.

По состоянию на восемь часов утро сегодняшнего дня вода уже поднялась на 0,2-1,0 метра, а на отдельных участках рек на - 0,5-1,5 метра в пределах русла.

В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках, возможно образование селевых потоков, - предупредили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода в ночь на понедельник обесточила 167 населенных пунктов в Украине.