Тайна убийства Вороненкова раскрыта

Об этом передаетиздание Іnsider.

Согласно словам заместителя главного прокурора, следователи уже готовы поставить жирную точку в этом деле. И как только будут позволять интересы и результаты следствия, СМИ и общественности станет известно почти все по данному убийству.

Ранее Голосеевский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в причастности к убийству Вороненкова до 8 октября 2017 года.

По прокурорскому ходатайству суд продлил содержание под стражей 36-летнего мужчину из Павлограда. Ему приписывают по части 2 ст. 115 (умышленное убийство) Криминального Кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова хоронили в Киеве.