13:10 04.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тайна убийства Вороненкова раскрыта

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин утверждает, что дело Вороненкова подходит к концу и его ведомству удалось раскрыть все нюансы преступления.
 

Тайна убийства Вороненкова раскрыта

Об этом передаетиздание Іnsider.

Согласно словам заместителя главного прокурора, следователи уже готовы поставить жирную точку в этом деле. И как только будут позволять интересы и результаты следствия, СМИ и общественности станет известно почти все по данному убийству.

Ранее Голосеевский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в причастности к убийству Вороненкова до 8 октября 2017 года.

По прокурорскому ходатайству суд продлил содержание под стражей 36-летнего мужчину из Павлограда. Ему приписывают по части 2 ст. 115 (умышленное убийство) Криминального Кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова хоронили в Киеве.


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