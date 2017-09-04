Тайна убийства Вороненкова раскрыта

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин утверждает, что дело Вороненкова подходит к концу и его ведомству удалось раскрыть все нюансы преступления.
Об этом передаетиздание Іnsider.
Согласно словам заместителя главного прокурора, следователи уже готовы поставить жирную точку в этом деле. И как только будут позволять интересы и результаты следствия, СМИ и общественности станет известно почти все по данному убийству.
Ранее Голосеевский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в причастности к убийству Вороненкова до 8 октября 2017 года.
По прокурорскому ходатайству суд продлил содержание под стражей 36-летнего мужчину из Павлограда. Ему приписывают по части 2 ст. 115 (умышленное убийство) Криминального Кодекса Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова хоронили в Киеве.