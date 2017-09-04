Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в понедельник, 4 сентября. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, до конца суток также в западных областях ожидаются грозы, местами град.

При этом во время грозы порывы ветра и шквалы могут достигать 15-20 метров на секунду.

В тоже время на территории Киевской области также до конца дня возможен град, - предупреждают в ГосЧС. В связи с чем в ведомстве напоминают, что в случае усиления ветра гражданам рекомендуют плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Кроме того, в случае сильного ветра, рекомендуется укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии, а также избегать нахождения вблизи больших деревьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 4 сентября, в Карпатах выпал снег. Мокрый снег этой ночью наблюдали жители села Микуличин Ивано-Франковской области. Как сообщают местные жители в социальной сети, дождь с мокрым снегом продолжался более получаса.