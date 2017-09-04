Понедельник в Украине будет прохладным и дождливым

На остальной территории страны сохранится сухая, но прохладная погода. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха в среднем составит 20-26 градусов.

В Киеве сегодня утром и днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью составыит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины в понедельник сильный дождь, грозы, местами град. Температура воздуха ночью удержится в пределах 10-16 градусов тепла. Днем будет от 11 до 19 теплых градусов.

На севере Украины утром и днем дождь, местами сильный, гроза, местами град. Ночная температура воздуха составит 10-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 19-27 градусов.

В центре страны сегодня также утром и днем дождь, местами сильный, гроза, местами град. Температура воздуха ночью будет от 10 до 16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-29 градусов.

На востоке Украины будет сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На юге сегодня утром и днем дождь, гроза, местами град. Сухо будет только в Запорожской области. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 градусов. Днем воздух раскалится до 22-30 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем будет от 28 до 33 градусов жары.