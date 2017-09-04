На Прикарпатье затруднено транспортное сообщение

По этой причине оказалось затруднено транспортное сообщение в регионе. Такая информация поступила от ГСЧС Ивано-Франковщины.

Согласно данным – в первые 30-ть минут служба спасения области получила больше 50-ти обращений про необходимость помощи. В самые непростые места, куда дошла вода, направили мобильные группы Управления ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, по причине непогоды в Украине оказались обесточенными 167 населенных пунктов. Причина – дожди и сильный ветер.